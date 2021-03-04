Политический кризис в Армении. Стороны взяли паузу

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Стороны политического кризиса, который резко обострился после требования руководства Генштаба вооруженных сил об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна, в четверг продолжили консультации, днем никто из них не стал выступать с резкими заявлениями. Хранят молчание и пресс-службы государственных ведомств.

Днем состоялась встреча Пашиняна с главой оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, на которой обсуждались условия проведения досрочных выборов в законодательное собрание. Однако по итогам переговоров Марукян лишь сообщил, что "консультации будут продолжены".

Оппозиционная фракция связывает тему выборов с вопросом о статусе начальника Генштаба Оника Гаспаряна, на отставке которого настаивает премьер-министр. В свою очередь Пашинян настаивает на том, чтобы на момент проведения выборов он сохранил статус и.о. главы кабмина, а это категорически не устраивает оппозицию, которая намерена назначить временное правительство с другим председателем.

Во второй половине дня стало известно, что премьер-министр пригласил на встречу и главу самой крупной оппозиционной фракции парламента - "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна, однако еще не ясно состоится ли эта встреча.

В свою очередь самое крупное оппозиционное объединение - "Движение за спасение родины" - в течение дня по-прежнему требовало от Пашиняна уйти в отставку. В организации убеждены, что в стране необходимо сформировать временное правительство, которое после стабилизации ситуации проведет досрочные парламентские выборы. С таким требованием сторонники движения с 25 февраля перекрыли проспект Баграмяна рядом со зданием парламента и проводят там акции протеста.

Потенциальным кандидатом в премьер-министры временного правительства называют одного из "патриархов армянской политики", экс-председателя кабмина Вазгена Манукяна. Вместе с тем в четверг следственные органы предъявили ему обвинение в призыве насильственно свергнуть конституционный строй. Сам оппозиционный политик уже назвал этого уголовное дело политическим преследованием.

Ситуация вокруг Генштаба

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении Армен Саркисян в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.

Политические круги республики и общественность 3 марта ждали, что Саркисян внесет некую ясность в судьбу начальника Генштаба, однако он не сделал этого. После этого часть оппозиции заявила, что Гаспарян останется на посту до 8 марта, а не 3 марта, как ранее говорили некоторые эксперты. Аналогичное заявление сделали и в Генштабе.

Президентский аппарат и правительство не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Мнение экспертов

Бывший заместитель министра юстиции Армении Рубен Меликян в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что начальник Гаспарян сохранит пост до 8 марта: "Президент не отправил именно проект указа в Конституционный суд, а обжаловал закон, который регулирует назначение начальника Генштаба, то есть вопросы органически взаимосвязаны. До 8 марта суд должен рассмотреть иск Саркисяна, что означает, что на данный период генерал Гаспарян остается начальником Генштаба вооруженных сил республики".

В свою очередь глава Союза адвокатов Армении Ара Зограбян считает, что начальник Генштаба остается на своем посту до 10 марта. "Согласно закону "О воинской службе и статусе военнослужащего", если премьер в пятидневный срок не принимает возражения президента, то президент после окончания этого срока - в течение трех дней - подписывает указ или отправляет в Конституционный суд. Президент представил возражения 27 февраля, пятый день после этого - 4 марта, [затем] третий день - 7 марта, а последующие два дня - нерабочие, то есть указ вступит в силу 10 марта. До этого главой Генштаба остается Гаспарян", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.