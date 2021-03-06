Митинг противников Пашиняна начался у здания парламента Армении

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Митинг оппозиции начался на проспекте маршала Баграмяна в Ереване у здания парламента Армении. На данный момент в нем участвуют около 2 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

К парламенту стянуты крупные силы полиции, но большая часть из них не имеет при себе оружия и защитной экипировки. Сотрудники ведут себя корректно, обстановка спокойная.

Также в сторону места проведения митинга движется несколько сотен отставных военных, участвовавших днем в другой акции - около здания Минобороны в поддержку главы Генштаба Оника Гаспаряна. Они планируют дойти до резиденции президента Армении Армена Саркисяна, которая находится в нескольких сотнях метров от здания парламента.

Напротив парламента, где расположен палаточный лагерь оппозиции, установлено несколько новых палаток. Над местом проведения митинга иногда появляется легкомоторный вертолет. Этот же вертолет был замечен около здания Минобороны во время митинга отставных военных.

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении Армен Саркисян в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение в суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.