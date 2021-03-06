Участники оппозиционного митинга проводят шествие по улицам Еревана

Ранее они провели митинг у здания парламента Армении, в нем участвовало несколько тысяч человек. В настоящее время тысячи людей идут по проезжей части проспекта в сопровождении полиции под патриотические песни, звучащие из колонок, установленных на микроавтобусе. В перерыве между песнями участники акции скандируют лозунги. Митинг возглавляет лидер оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазген Манукян, которому инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя.

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении Армен Саркисян в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.