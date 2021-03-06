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Политический кризис в Армении

В центре Еревана завершилось шествие противников Пашиняна

Участники шествия прошли по центральным улицам Еревана и, сделав круг, вернулись к парламенту

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Еревану, начавшееся после митинга у здания парламента Армении, подошло к концу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Несколько тысяч противников Пашиняна прошли шествием по центральным улицам Еревана и, сделав круг, вернулись к парламенту. Полиция сопровождала протестующих, двигавшихся по проезжей части. Происшествий и провокаций в ходе акции не зафиксировано. Большая часть участников шествия уже разошлась, напротив парламента остается несколько сотен человек.

Политический кризис в Армении начался после окончания военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении Армен Саркисян в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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