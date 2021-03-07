В МИД Китая рассчитывают на мирное урегулирование конфликта в Мьянме

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китайские власти надеются на мирный диалог для урегулирования противоречий и преодоления конфликтной ситуации в Мьянме. Об этом заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И.

"Надеемся, что все заинтересованные стороны в Мьянме будут действовать хладнокровно и учитывать ключевые интересы народа этой страны, - подчеркнул он на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высших законодательного и совещательного органов Китая. - Необходимо твердо придерживаться диалога, на основе конституции и законодательных норм устранять существующие противоречия". Как уточнил министр, "стабильность - это главное условие для национального развития".

Он напомнил, что Мьянма - член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Китай поддерживает позицию невмешательства стран АСЕАН во внутриполитические вопросы Мьянмы, - добавил Ван И. - Мы готовы к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для урегулирования этой сложной ситуации".

4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган) 13-го созыва и 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 13-го созыва проходят в Пекине с 4 по 10 марта и с 5 по 11 марта соответственно. На них идет обсуждение национальной стратегии социально-экономического развития в 14-ю пятилетку (2021-2025) и до 2035 года. Важное место при проведении этих двух главных ежегодных политических мероприятий страны отводится согласованию и корректировке официальной дипломатической линии. В текущем, как и в прошлом году, все журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, сдали анализы на коронавирус и прошли карантин.