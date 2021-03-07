{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Армении

Президент Армении и представитель оппозиции обсудили пути выхода из политического кризиса

Армен Саркисян провел сегодня встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном

ЕРЕВАН, 7 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье встретился с представителем оппозиционного "Движения за спасение родины", членом правления Республиканкой партии Ваграмом Багдасаряном, стороны обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

На эту тему
Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие

"Президент Армен Саркисян провел сегодня встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии Армении, входящей в "Движение за спасение отечества", Ваграмом Багдасаряном. Встреча состоялась по приглашению президента республики. Собеседники обменялись мнениями о вариантах урегулирования ситуации в стране и снижения напряженности, которая обусловлена недавними событиями", - отмечается в сообщении.

Политический кризис в Армении начался после окончания военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба Оник Гаспарян и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
Пандемия COVID-19
Власти Бухареста ужесточили ограничительные меры
Заболеваемость COVID-19 достигла в столице Румынии 3,12 случаев на 1 тыс. жителей
Читать полностью