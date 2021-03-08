МИД Австралии заявил о пересмотре объемов помощи, предоставляемой Мьянме

СИДНЕЙ, 8 марта. /ТАСС/. Австралия пересмотрит объемы и характер помощи, оказываемой Мьянме, и не исключает расширения санкционных мер в отношении причастных к совершенному в начале февраля в стране государственному перевороту. Об этом в воскресенье вечером заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

"Программа двустороннего оборонного сотрудничества с военными Мьянмы, ограниченная небоевыми областями, такими как обучение английскому языку, будет приостановлена. Австралийская программа [помощи] <...> также будет пересмотрена и переориентирована на удовлетворение неотложных нужд наиболее уязвимых и бедных слоев населения, включая рохинджа и другие этнические меньшинства. Мы будем стремиться к тому, чтобы наше гуманитарное взаимодействие осуществлялось только с неправительственными организациями и через них", - приводятся слова главы МИД на сайте австралийского внешнеполитического ведомства.

Пейн также отметила, что Австралия не ограничится уже введенными эмбарго на поставки оружия в Мьянму и санкциями в отношении ряда лиц, причастных к перевороту, и "продолжит пересматривать свой санкционный режим" в отношении мьянманских военных.

Глава МИД Австралии вновь выразила "серьезную озабоченность в связи с военным переворотом в Мьянме, эскалацией насилия и ростом числа погибших" и призвала "избегать насилия в отношении гражданских лиц". "Мы призываем мьянманский режим вступить в диалог <…> и немедленно освободить [гражданина Австралии] Шона Тернелла, государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других лиц, которые были необоснованно задержаны", - подчеркнула Пейн.