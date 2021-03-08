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В Токио заявили, что точные сроки визита премьера Японии в США пока не определены

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джо Байден планирует провести очную встречу с Ёсихидэ Сугой в Белом доме в апреле

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Япония рассчитывает на скорейший визит премьер-министра Ёсихидэ Суги в США для встречи с новым американским президентом Джо Байденом, однако его точные сроки пока не определены. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы рассчитываем на скорейшее совершение визита, принимая во внимание ситуацию с распространением нового коронавируса. Но что касается точных сроков, то на данный момент ничего не определено", - отметил он, комментируя появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Байден планирует провести очную встречу с Сугой в Белом доме в апреле этого года.

Ранее информацию о готовящемся визите опубликовал портал Axios со ссылкой на свои источники. Таким образом, глава японского правительства должен стать первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. В то же время, по данным Axios, переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса. Как сообщает портал, встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров. Белый дом отказался комментировать информацию о возможном саммите лидеров двух стран.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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