Остин пока не принял решение о продлении пребывания Нацгвардии США в Капитолии до мая

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин пока еще не принял решение о продлении до мая сроков размещения бойцов Национальной гвардии страны на территории американского Конгресса для обеспечения его безопасности, несмотря на заявления СМИ об обратном. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее полиция Капитолия направила в оборонное ведомство запрос о продлении сроков размещения военнослужащих более чем на два месяца.

"Получен официальный запрос, который идет к министру. Насколько я понимаю, анализ этого запроса об оказании помощи уже завершен. Я ожидаю, что министр очень скоро сможет ознакомиться с ним, проанализировать и принять решение. Я не хочу забегать вперед", - отметил Кирби.

Отвечая на вопрос, могут ли бойцы Нацгвардии обеспечивать безопасность Капитолия на постоянной основе, пресс-секретарь подчеркнул: "Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на этот вопрос".

Ранее телеканал ABC сообщил, что Остин собирается удовлетворить запрос полиции Капитолия. Срок пребывания бойцов Нацгвардии в Вашингтоне истекает 12 марта.

Сторонники 45-го президента республиканца Дональда Трампа, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.