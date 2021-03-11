СМИ: британский телеведущий, обвинивший Меган Маркл во лжи, был уволен после ее жалобы

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Один из самых известных британских тележурналистов Пирс Морган был уволен с телеканала Ай-ти-ви после того, как супруга британского принца Гарри Меган Маркл обратилась с жалобой к генеральному директору канала. Как сообщил в среду обозреватель Ай-ти-ви Крис Шип, это произошло после того, как Морган в эфире заявил, что не верит "ни единому слову", сказанному Маркл в воскресном интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

"Итак, герцогиня Сассекская в понедельник подала официальную жалобу [руководству] Ай-ти-ви. Считается, что она была направлена гендиректору вещателя. Меган выразила опасения по поводу того, как слова Пирса Моргана скажутся на проблеме психического здоровья и как они могут повлиять на других людей, думающих о самоубийстве", - написал в "Твиттере" Шип, отвечающий за освещение тем, связанных с жизнью британской королевской семьи.

В интервью супругов, права на показ которого в Соединенном Королевстве выкупил именно канал Ай-ти-ви, герцогиня Сассекская сделала несколько сенсационных признаний. Она упомянула, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ. Маркл, мать которой афроамериканка, также обвинила родственников мужа в расизме, рассказав о том, что они были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. Признания супругов стали сильным ударом по репутации британской монархии, и во вторник Букингемский дворец пообещал самым серьезным образом изучить заявления о расовых вопросах, поднятых в интервью.

Комментируя содержание интервью в понедельник в своей программе "Доброе утро, Британия", Морган заявил, что совершенно не верит откровениям Маркл. Он покинул студию, не дожидаясь завершения передачи, когда гости программы выразили несогласие с его точкой зрения. После выхода программы британский медиарегулятор Ofcom ("Офком") получил больше 40 тыс. жалоб на Моргана. Ведущего, которого за резкость взглядов и оценок любят поклонники и критикуют противники, особенно осуждали за то, что его слова могут быть восприняты как призыв не считать депрессию и суицидальные мысли реальной проблемой. Ранее Морган не раз заявлял, что среди знаменитостей стало модно обсуждать свои психологические трудности.

Во вторник представитель Ай-ти-ви объявил, что Морган принял решение покинуть должность после беседы с руководством канала. Сам ведущий на следующий день заявил, что данный вопрос обсуждался в дружеской обстановке и стороны "согласились с тем, что не согласны друг с другом". Он добавил, что не отказывается от своих слов и по-прежнему считает, что Меган Маркл лукавила в своем интервью и нанесла "колоссальный ущерб британской монархии и королеве", причем в тот момент, когда муж Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип находится в больнице после проведения сложной кардиологической процедуры. Морган добавил, что продолжит отстаивать свободу слова и право выражать свое мнение, даже если оно нелицеприятно.

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью Си-би-эс пара уточнила, что у них будет дочка.