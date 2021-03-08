"Мы уже многое потеряли". Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

Первое интервью герцога и герцогини Сассекских после того, как они переехали в Калифорнию, было воспринято как "начало войны против королевской семьи". Принц Гарри и Меган Маркл поделились своим видением историй, заполнивших британские таблоиды, подробнее объяснили причины, подтолкнувшие их оставить обязанность старших членов семьи, а также рассказали о том, что их второй ребенок, появления на свет которого ждут этим летом, — девочка.
Ментальное здоровье
Меган рассказала о том, что во время будучи членом королевской семьи она чувствовала себя очень одинокой, и ее посещали "отчетливые, реальные и пугающие" мысли о том, что она больше не хочет жить. По ее словам, она обратилась за помощью к представителям института, но ей отказали в поддержке и помощи специалиста, сославшись на то, что это не пойдет на пользу имиджу королевской семьи.
Этот отказ стал одной из причин, по которым Меган и Гарри решили отказаться от своих обязанностей.
Первый ребенок
Во время первой беременности Меган Маркл не раз приходилось слышать о том, что их с мужем ребенок не получит ни титула, ни охраны, хотя это идет вразрез с обычаями.
У принца Гарри даже состоялось несколько разговоров с членом семьи, называть которого он и Меган отказались, которого беспокоило "насколько темной будет кожа ребенка", "как это будет выглядеть" и "что это будет значить".
Принцесса Диана
Во время разговора пара большое внимание уделила отказу королевской семьи обеспечить им охрану, что особенно тяжело для Гарри, учитывая обстоятельства смерти его матери в 1997 году.
Герцога Сассекского также спросили, как принцесса Диана отнеслась бы к его решению покинуть семью. "Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все это произошло, и сильно расстроилась", — отметил герцог. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что "история [принцессы Дианы] повторяется" с Меган, мать которой афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос только усугубили ситуацию. "Я просто хочу, чтобы мы все извлекли уроки из прошлого", — указал он.
Меган Маркл подчеркнула, что представители королевской семьи были "готовы солгать", чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали ни ее, ни ее мужа.
Семья
Принц Гарри говорил об "очень хороших" отношениях с королевой, любви к брату, с которым у них сейчас "разошлись пути" и разочаровании в отце — принце Чарльзе. По словам Гарри, наследник британского престола перестал разговаривать с ним, узнав о его решении вместе с супругой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи
"В то же время я, конечно, всегда буду любить его, но здесь кроется много боли. Одним из моих приоритетов и дальше будет попытка исправить наши отношения", — сказал Гарри.
При этом Маркл добавила, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от "людей, управляющих этим институтом [королевской семьи]". "Королева всегда замечательно относилась ко мне", — сказала она.
Несколько лет назад в таблоиды попала история о том, как Меган довела до слез жену принца Уильяма, герцогиню Кембриджскую, Кейт. Меган заявила, что на самом деле все было наоборот, добавив, что позже Кейт извинилась и подарила ей цветы. "Кейт — хороший человек, и я надеюсь, что она сама бы хотела, чтобы ложные слухи были исправлены".
Свадьба
По словам Меган Маркл, они с принцем Гарри тайно поженились за три дня до транслировавшейся 19 мая 2018 года по телевидению официальной церемонии бракосочетания. "Это было представление для всего мира", — отметила Маркл, добавив, что свидетельство о браке в их доме висит именно с датой частной церемонии.
Молчание
Меган Маркл заявила, что представители королевской семьи заставляли ее отказываться от публичных выступлений после их свадьбы.
На вопрос о грядущей реакции на интервью, Меган сказала, что не понимает, как во дворце могли рассчитывать на молчание, после всего случившегося с ней и принцем Гарри.
"Если высказаться — значит рисковать тем, чтобы что-то потеряешь, что ж, мы потеряли уже многое", — ответила она.