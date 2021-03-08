"Мы уже многое потеряли". Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

​​​​​​Первое интервью герцога и герцогини Сассекских после того, как они переехали в Калифорнию, было воспринято как "начало войны против королевской семьи". Принц Гарри и Меган Маркл поделились своим видением историй, заполнивших британские таблоиды, подробнее объяснили причины, подтолкнувшие их оставить обязанность старших членов семьи, а также рассказали о том, что их второй ребенок, появления на свет которого ждут этим летом, — девочка.

Ментальное здоровье

Меган рассказала о том, что во время будучи членом королевской семьи она чувствовала себя очень одинокой, и ее посещали "отчетливые, реальные и пугающие" мысли о том, что она больше не хочет жить. По ее словам, она обратилась за помощью к представителям института, но ей отказали в поддержке и помощи специалиста, сославшись на то, что это не пойдет на пользу имиджу королевской семьи.

Этот отказ стал одной из причин, по которым Меган и Гарри решили отказаться от своих обязанностей.

Первый ребенок

Во время первой беременности Меган Маркл не раз приходилось слышать о том, что их с мужем ребенок не получит ни титула, ни охраны, хотя это идет вразрез с обычаями.

У принца Гарри даже состоялось несколько разговоров с членом семьи, называть которого он и Меган отказались, которого беспокоило "насколько темной будет кожа ребенка", "как это будет выглядеть" и "что это будет значить".

Принцесса Диана

Во время разговора пара большое внимание уделила отказу королевской семьи обеспечить им охрану, что особенно тяжело для Гарри, учитывая обстоятельства смерти его матери в 1997 году.

Герцога Сассекского также спросили, как принцесса Диана отнеслась бы к его решению покинуть семью. "Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все это произошло, и сильно расстроилась", — отметил герцог. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что "история [принцессы Дианы] повторяется" с Меган, мать которой афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос только усугубили ситуацию. "Я просто хочу, чтобы мы все извлекли уроки из прошлого", — указал он.

Меган Маркл подчеркнула, что представители королевской семьи были "готовы солгать", чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали ни ее, ни ее мужа.