В Госдепе США заявили, что считают избирательную реформу в Гонконге "атакой на автономию"

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов считают инициированную Пекином реформу избирательной системы Гонконга "прямой атакой на автономию" этого специального административного района КНР. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва ранее одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга.

"Мы осуждаем продолжающуюся атаку КНР на демократические институты в Гонконге", - сказал он. "Изменения, одобренные Всекитайским собранием народных представителей сегодня, 11 марта, являются прямой атакой на автономию Гонконга, его свободы и демократические процессы, которая ограничивает политическое участие, сокращает демократическое представительство и подавляет политические обсуждения", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Инициированная Пекином реформа избирательной системы нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия здесь летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

В принятой Пекином резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении численности ее состава с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание большей части членов Законодательного совета, контролировать процесс выдвижения всех кандидатов. При этом депутатский корпус будет расширен с 70 до 90 человек.