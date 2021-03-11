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Парламент Китая одобрил разработку законопроекта о реформе избирательной системы Гонконга

По данным телеканала RTHK, 2 895 делегатов проголосовали "за", один воздержался, "против" не проголосовал никто

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва в четверг одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Голосование по резолюции состоялось в последний день работы 4-й сессии ВСНП.

По данным телеканала RTHK, который вел прямую трансляцию голосования, 2 895 делегатов проголосовали "за", один воздержался, "против" не проголосовал никто.

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