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Политический кризис в Армении

Оппозиция проводит митинг у МИД Армении перед прибытием Пашиняна

Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" проводят митинг у МИД Армении перед прибытием в министерство премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Еще с утра к министерству были стянуты крупные силы полиции, включая спецназ. Несколько сотен правоохранителей оцепили участок улицы Вазгена Саргсяна.

В настоящее время к МИД прибыли несколько десятков протестующих. Участники акции проводят митинг у полицейского оцепления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, у премьера в МИД планируется рабочее совещание. Представители оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" ранее заявили о намерении заблокировать вход в здание для Пашиняна.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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