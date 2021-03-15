Детали избирательной реформы Гонконга подготовят к маю

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 марта. /ТАСС/. Детали законопроекта о реформе избирательной системы Гонконга могут быть подготовлены к маю этого года. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на Тань Яоцзуна - единственного представителя специального административного района КНР в составе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента).

Как пояснил Тань Яоцзун, соответствующий законодательный акт предстоит принять в достаточно сжатые сроки с учетом предстоящих уже через год выборов главы администрации Гонконга.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Резолюцию о разработке соответствующего законопроекта одобрила 11 марта ежегодная сессия ВСНП. Подготовкой конкретных деталей документа займется Постоянный комитет этого высшего законодательного органа КНР. Он внесет поправки к приложениям I и II Основного закона (гонконгский аналог Конституции - прим. ТАСС), после чего необходимые изменения будут включены в местное избирательное законодательство.

В принятой Пекином резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их численности с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек.

Ожидается, что в начале текущей недели Гонконг посетит заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин и ряд других должностных лиц из Пекина. Они проведут консультации с более чем 1 тыс. представителей деловых и политических кругов, чтобы узнать их мнения о проекте избирательной реформы.