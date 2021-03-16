CBS: первый после скандального интервью разговор принца Гарри с отцом не был продуктивным

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Принц Гарри впервые после интервью американской телеведущей Опре Уинфри поговорил со своим отцом принцем Уэльским Чарльзом. Об этом сообщает во вторник телекомпания CBS .

Гарри и его супруга Меган Маркл заявили телекомпании, что эта беседа, а также разговор Гарри с братом герцогом Кембриджским Уильямом не были продуктивными. "Однако герцог и герцогиня Сассекские сказали, что рады началу диалога с королевской семьей", - уточняет CBS. "Они оба хотят двигаться вперед в этом деле, они оба хотят исцеления в этой семье", - отметила ведущая CBS Гейл Кинг. По сведениям телекомпании, с Меган Маркл представители королевской семьи пока не разговаривали.

Во время недавнего интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Маркл сказала, что ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится.

Бывшая американская актриса также рассказала, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Букингемский дворец отметил, что высказывания Гарри и Меган Маркл, особенно касаемо проявлений расизма в королевской семье, будут изучены самым серьезным образом. Гарри, Меган и их сын Арчи "всегда будут горячо любимыми членами семьи", указали во дворце.

Интервью вызвало огромный интерес по обе стороны Атлантики. В США его посмотрели более 17 млн человек, в Великобритании - более 11 млн, а всего в мире - более 49 млн человек.