В Красном Кресте в Берлине выступили за допуск "Спутника V" в Германии

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Вопросы допуска вакцин против коронавируса на рынок следует рассматривать без идеологического контекста, это касается в том числе российского препарата. Об этом заявил во вторник глава берлинского отделения Германского общества Красного Креста Марио Чайа.

"Нам нужно еще больше усилий, нацеленных на то, чтобы без идеологии подготовить к быстрой сертификации все научно проверенные вакцины, - приводит его слова газета Der Tagesspiegel. - Это касается в том числе российской вакцины "Спутник V".

В ФРГ ранее неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.