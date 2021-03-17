США все еще изучают возможность ответа на кибератаки через SolarWinds

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов все еще изучает возможность ответных мер на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Обзор по SolarWinds, конечно же, продолжается", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах против России из-за кибератаки. "Но также [продолжается обзор] и по вознаграждениям за нападения на [американских] военных [в Афганистане], и, конечно же, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы изучим этот обзор до конца, и тогда, конечно же, президент оставляет за собой право решить ответить таким образом и в те сроки, которые он считает нужными", - добавила Псаки. Текст брифинга распространила пресс-служба Белого дома.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Как заявила в середине февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, американское разведывательное сообщество продолжает расследовать дело о кибератаке, в данный момент полагая, что за ней, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения".

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".