Объем закупок Кипром вакцины "Спутник V" будет зависеть от того, когда ее одобрят в ЕС

НИКОСИЯ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Республики Кипр могут не ограничиться закупкой только первой партии российской вакцины "Спутник V", о которой было объявлено во вторник. Как заявил в среду официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириакос Кушос, объем приобретения следующих партий данного препарата будет зависеть от того, когда именно медицинские власти Европейского союза одобрят вакцину и какое количество жителей острова будет привито другими препаратами к тому моменту.

Выступая в президентском дворце перед представителями прессы, чиновник указал, что "в контексте своих усилий по обеспечению достаточного количества вакцин и из-за возникающих проблем правительство, следуя указаниям президента республики [Никоса Анастасиадиса], приняло решение закупить на первом этапе" первую партию вакцины "Спутник V". Однако, по словам Кушоса, Никосия "не остановится только на этом количестве, если ее одобрят в скором времени".

"Если же одобрение последует в конце года, когда большая процентная доля нашего населения уже будет вакцинирована, то нам уже может не понадобиться большое количество вакцин", - отметил официальный представитель кипрского правительства.

Он подчеркнул, что объем закупок будет диктоваться спросом со стороны островного государства. "В зависимости от потребностей и будет зависеть количество, которое мы закажем", - заявил он.

Проблемы с вакциной AstraZeneca

Проблемы у кипрского правительства, о которых упомянул Кушос, связаны с тем, что в минувший понедельник Минздрав острова принял решение приостановить по крайней мере до 18 марта использование вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca до заключения Комитета по оценке рисков фармакологического надзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, привитых данной вакциной в странах ЕС.

"К четвергу ожидается вынесение решения о том, будет ли продолжена вакцинация [препаратом AstraZeneca]. Мы получаем значительное количество [доз] вакцины этой компании, и это определенно влияет на наш график вакцинации. Существуют признаки того, что в конце концов разрешение [на продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca] будет получено, но мы не можем подтвердить этого до того, как решение будет принято Европейским агентством лекарственных средств", - пояснил официальный представитель правительства Республики Кипр.

В настоящий момент остров также использует для вакцинации препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. Во вторник Кушос заявил в эфире кипрского национального радио, что остров намерен закупить партию российской вакцины "Спутник V" после того, как ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Он добавил, что "это будет двустороннее соглашение, которое одобрили еще две недели назад", отметив, что данный вопрос находится на контроле у министра здравоохранения Константиноса Иоанну.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.