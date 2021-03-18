Правоохранители США намерены развивать сотрудничество с Россией в борьбе с наркотиками

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники московского представительства Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) намерены развивать взаимодействие с коллегами из России в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Об этом ТАСС заявил в среду представитель DEA.

"Московский офис DEA построил хорошие рабочие отношения со своими российскими коллегами и будет продолжать развивать эти отношения для выявления, пресечения [деятельности] и ликвидации организаций, занимающихся оборотом наркотиков", - сказал он.

Ранее МВД России обратилось к представителю Управления по борьбе с наркотиками США в России в связи с размещением в Facebook вакансий наркокурьеров. Запрос был направлен "в целях установления лиц, причастных к размещению указанных в обращении рекламных объявлений". Комментариев относительно этого запроса представитель DEA не предоставил.

Компания Facebook, владеющая данной соцсетью, ранее сообщила, что по требованию Роскомнадзора удалила рекламу вакансий наркокурьеров. Обращение о блокировке было направлено администрации Facebook 5 марта.