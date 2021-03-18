Эксперт: администрация США не выработала курс в отношении РФ, но санкции себя исчерпали

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация президента США Джо Байдена еще окончательно не выработала курс в отношении Москвы, несмотря на его заявления, вместе с тем Вашингтон уже практически исчерпал потенциал для введения антироссийских санкций. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в среду профессор политической географии Рэдфордского университета (штат Вирджиния) Грегори Иоффе.

Он заострил внимание на том, что в последние недели несколько влиятельных политологов, в том числе близких к американскому руководству, признавали бесперспективность дальнейшего обострения отношений с Москвой. Эксперт считает это одним из свидетельств того, что "нет никакого консенсуса в отношении российской политики [новой] американской администрации". Профессор констатировал, что для этого еще "слишком рано", потому что, в частности, "не собран еще весь внешнеполитический аппарат" администрации.

По мнению Иоффе, жесткие заявления Байдена в отношении российского руководства в эфире телеканала ABC в среду могли стать неожиданностью для представителей экспертного сообщества. Как отметил политолог, есть основания полагать, что данные высказывания "не были подготовлены заранее". "Может создаться впечатление, что, устроив невероятный кризис на южной границе [США], Байден нуждается в отвлечении внимания", - добавил профессор. Он также допустил, что новый американский лидер "не всегда отдает себе отчет в том, что он говорит", и потому избегает проведения пресс-конференций.

"Не представляю, кому нужен новый кризис, наряду с тем, что уже имеет место", - подчеркнул Иоффе, говоря о сложившейся в российско-американских отношениях ситуации. Он напомнил о состоявшемся ранее в этом месяце выступлении нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Руководитель американского внешнеполитического ведомства в нем, в частности, заверил, что новая администрация США не будет заниматься насаждением демократии за рубежом путем военных интервенций и смены режимов. По мнению Иоффе, заявления Байдена контрастировали с выступлением Блинкена, которое "было выдержано в достаточно спокойном духе".

Комментируя недавние заявления американской стороны о введении новых односторонних санкций против России, Иоффе констатировал, что возможности США в этой сфере уже в значительной степени исчерпаны. "В этих условиях санкции носят символический характер. С одной стороны, это инерция определенных подходов, с другой - они имеют символическое значение. Это как выражение неодобрения", - полагает политолог.

В числе направлений, на которых Вашингтон еще может создать экономические трудности для Москвы, Иоффе назвал попытки затруднить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Высказывания Байдена

Байден в эфире ABC, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора Национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания Байдена о президенте России Владимире Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан РФ.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.