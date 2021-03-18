Аппарат премьера настаивает, что Гаспарян освобожден с поста главы Генштаба ВС Армении

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Решение Административного суда Армении применить меру по обеспечению иска не предполагает, что уволенный начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян продолжит пребывание на своем посту, так как процедура его отставки регулируется конституцией страны. Об этом в четверг сообщает аппарат премьер-министра республики.

"Согласно 2 части 139 статьи конституции указ президента вступает в силу силой закона. Конституция не предусмотрела возможность отмены вступившего в силу закона указанной конституционной нормой. Соответственно, Оник Гаспарян был освобожден от должности начальника Генерального штаба ВС, и процесс назначения нового начальника Генерального штаба ВС продолжается в порядке, установленном частью 2 139 статьи конституции", - отмечается в заявлении аппарата премьера.

Ранее адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщил ТАСС, что административный суд принял решение оставить на своем посту уволенного премьером начальника Генштаба ВС до вынесения окончательного решения. По словам Ованнисяна, такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права его клиента.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.

10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС). Сам Гаспарян заявил, что указ об его освобождении является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде. В то же время Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба и не подписал предложение премьера назначить на должность начальника Генштаба Артака Давтяна, который уже служил на этом посту с 2018 по июнь 2020 года.