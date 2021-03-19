Командующие ВС стран АСЕАН призвали Мьянму остановить насилие в отношении мирных жителей

СИНГАПУР, 19 марта. /ТАСС/. Высшее командование вооруженных сил стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали местных военных воздержаться от использования летального оружия против гражданских лиц. Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны Сингапура после состоявшейся в пятницу видеоконференции участников регионального блока.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Командующий Силами обороны Сингапура генерал-лейтенант Мэлвин Он высказал серьезную озабоченность ситуацией в Мьянме. Он призвал военных проявить максимальную сдержанность и не использовать летальное оружие против безоружных гражданских лиц", - указывается в заявлении.

Главком Вооруженных сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто подчеркнул, что "безопасность народа Мьянмы должна стать приоритетом". Он также отметил, что индонезийские "вооруженные силы всегда готовы оказать помощь и поделиться опытом создания профессиональной армии в условиях демократии".

Как стало известно корреспонденту ТАСС, Мьянму на встрече представлял главком вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн, к которому 1 февраля перешла власть в стране.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 149 человек были убиты в Мьянме с 1 февраля, когда в стране начались протесты после захвата власти. Мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.