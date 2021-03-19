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Политический кризис в Мьянме

СМИ: в Мьянме задержали журналиста Би-би-си

Вместе с ним также задержан бывший корреспондент портала Mizzima, пишет издание Myanmar Now

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Мьянманские военные задержали в столице страны Нейпьидо журналиста британской вещательной корпорации Би-би-си Ауна Тхуру. Об этом в пятницу сообщает издание Myanmar Now.

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По его данным, журналист в момент задержания находился у районного суда.

Вместе с ним также задержан бывший корреспондент портала Mizzima Тхан Аун.

По информации издания, после военного переворота в стране 40 журналистов задержаны или находятся под угрозой ареста.

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