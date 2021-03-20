WP: дипломатический подход США к России и Китаю может привести к непредсказуемым итогам

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена неожиданно не стала отказываться от методов экс-главы государства Дональда Трампа и решила не следовать традиционному дипломатическому подходу в отношении России и Китая, что приводит к непредсказуемым последствиям. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post.

Издание рассматривает острые высказывания американского лидера в адрес российского президента Владимира Путина, а также действия американской делегации на переговорах с китайской стороной в Анкоридже (штат Аляска). "Ссора с Россией и Китаем поднимает вопросы о том, будет ли Байден стремиться налаживать продуктивные отношения с ними либо конфронтация и противоборство станут новой нормой", - подчеркивает газета.

Как отмечает автор статьи, "администрация Байдена всего за два месяца проявила неожиданно горячее желание к риторической схватке с главными противниками Америки" - Россией и Китаем. "Драматические противостояния помогают прояснить видение мира Вашингтоном в посттрамповскую эру, но и создают непредсказуемые, а порой и хаотичные последствия на дипломатической арене", - отмечает издание.

После "сумбурного стиля ведения дипломатии" во время четырехлетнего президентства Трампа, говорится в статье, многие ожидали, что Байден вернется к традиционному подходу. "Но новая администрация не уклоняется от обвинений в адрес глав правительств и правящих партий, разрывая тем самым правила общепринятого дипломатического искусства", - отмечает газета.

Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей" (killer).

В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорилось, что посол в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов приглашен в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.