В Брюсселе состоялось неразрешенное костюмированное шествие

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Несанкционированная властями костюмированная карнавальная процессия прошла в субботу по улицам коммуны Сен-Жиль в Брюсселе в нарушение всех принятых в Бельгии карантинных норм. Об этом сообщил в субботу телеканал RTL.

По его информации, в акции приняли участие до 700 человек. Это шествие не носило политической окраски, а было обычной для Бельгии костюмированной процессией, которые обычно организуют в период недели карнавалов в конце февраля. В этом году карнавальные шествия не проводились из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Полиция Брюсселя отслеживала перемещение колонны, однако не предпринимала никаких мер в отношении ее участников.

Параллельно в южной части Брюсселя более 1 тыс. человек собрались в парке "Буа де ля Камбр", на гуляния и пикник в знак протеста против санитарных мер. Несмотря на отсутствие масок и большую скученность людей, полиция также не предпринимала никаких силовых мер, ограничиваясь лишь увещеваниями через мегафон.