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Пандемия COVID-19

Венгрия заявила о нападках на нее из-за выбора в пользу "Спутника V" и Sinopharm

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что выбор вакцин обусловлен результатами подробного анализа экспертов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто EPA-EFE/DUMITRU DORU
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© EPA-EFE/DUMITRU DORU

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Венгрия столкнулась с давлением со стороны западных стран из-за решения сотрудничать с Россией и Китаем в вопросе закупки вакцин от коронавируса "Спутник V" и Sinopharm. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

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"Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись крупномасштабной политической атаке <...> просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин", - сказал он.

Министр отметил, что выбор вакцин обусловлен результатами подробного анализа венгерских экспертов. "Наш национальный регулятор отправил в Россию делегацию экспертов, а не политиков. Они побывали <...> в местах производства вакцины. Затем у них были обсуждения с российским регулятором, с самим производителем. Они изучили документацию - тысячи и тысячи страниц, и после этой тщательной процедуры они приняли решение. <...> Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" - подчеркнул Сийярто.

"Но мы, в общем, к этому привыкли уже. Что бы мы здесь, в Венгрии, ни делали, это сразу же подвергается критике, а потом, пару месяцев или лет спустя все следуют [нашему примеру]. При этом, конечно, нам как первопроходцам должного никто не отдает, но так уж устроена политика", - подытожил глава МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия поступили верно, решив закупать вакцины от коронавируса у России и Китая. Сам дипломат привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". При этом, по его мнению, в Европе есть "сильное лобби", направленное против вакцин, производимых вне Европейского союза.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения одобрил применение на территории страны российского препарата. В настоящее время в стране для вакцинации доступны пять препаратов: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и препарат производства китайской компании Sinopharm.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
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