СМИ: Индия и Китай готовятся к новому раунду переговоров по ситуации в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 марта. Индия и КНР готовятся к проведению на этой неделе новых переговоров об отводе своих военнослужащих от линии фактического контроля в Ладакхе и о нормализации положения на этом участке двусторонней границы. Об этом в понедельник сообщает агентство ANI со ссылкой на индийские военные источники.

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"После успешного вывода подразделений индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) от озера Пангонг-Цо представители вооруженных сил двух стран планируют на этой неделе рассмотреть график отвода войск из района Гогра и долины Депсанг", - цитирует агентство слова источников.

На прошлой неделе состоялись консультации представителей МИД Индии и КНР по вопросам мирного урегулирования ситуации в Ладакхе. Их участники выразили удовлетворение процессом взаимного отвода войск и рассмотрели дальнейшие конкретные шаги по нормализации обстановки в Ладакхе.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Нью-Дели должны воздержаться от противостояния и путем диалога окончательно урегулировать пограничные споры.