Законодатели Франции осудили высказывания Байдена о Путине

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине недопустимы. Об этом ТАСС в понедельник заявил французский сенатор от партии "Республиканцы", бывший министр обороны республики Жерар Лонге.

"Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства, - подчеркнул он. - Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса".

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии "Республика на марше" Каролин Жанвье в беседе с ТАСС также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными главой Белого дома.

"Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений, - сказала она, комментируя заявления Байдена. - Это вызывает у меня сожаление".

Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. "Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным", - подчеркнула она.