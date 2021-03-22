Cпикер Европарламента заявил, что санкции КНР против евродепутатов будут иметь последствия

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Введенные Китаем санкции в отношении депутатов Европарламента (ЕП) неприемлемы и будут иметь последствия. Об этом заявил в понедельник глава ЕП Давид Сассоли.

"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, подкомитета [ЕП] по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Сассоли, депутаты ЕП попали под санкции "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга". "Права человека - это неотъемлемые права", - добавил он.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.