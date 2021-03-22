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Cпикер Европарламента заявил, что санкции КНР против евродепутатов будут иметь последствия

По словам Давида Сассоли, депутаты ЕП попали под санкции "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга"

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Введенные Китаем санкции в отношении депутатов Европарламента (ЕП) неприемлемы и будут иметь последствия. Об этом заявил в понедельник глава ЕП Давид Сассоли.

"Санкции Китая в отношении депутатов Европарламента, подкомитета [ЕП] по правам человека и органов ЕС неприемлемы и будут иметь последствия", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Сассоли, депутаты ЕП попали под санкции "за выражение своего мнения при исполнении своего демократического долга". "Права человека - это неотъемлемые права", - добавил он.

Ранее в понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.

Теги
КитайСассоли, Давид
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