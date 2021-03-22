Белый дом не стал высказывать конкретную позицию по вопросу смертного приговора Царнаеву

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ставит под сомнение целесообразность смертной казни в США, однако Белый дом не комментирует конкретную ситуацию с возможностью восстановления смертного приговора Джохару Царнаеву за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

"Президент Байден дал четко понять <...>, что он серьезно обеспокоен по поводу того, соответствует ли смертная казнь, которая в настоящее время осуществляется, ценностям, которые лежат в основе нашего понимания справедливости и честности", - заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос про Царнаева. "Он [Байден] говорил, что испытывает ужас от событий того дня и его [Царнаева] действий", - добавила при этом она.

"Конечно же, у меня нет никаких новых данных по поводу какого-либо процесса, касающегося дальнейшей политики приведения в исполнение смертной казни. Что касается этого конкретного дела, то обратитесь в министерство юстиции", - сказала Псаки.

Ранее Верховный суд США согласился рассмотреть обращение Министерства юстиции США, которое просило аннулировать решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Царнаеву. В июле 2020 года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву, приняв во внимание доводы защиты о том, что процесс по его делу не был беспристрастным, так как проводился в городе, где был совершен теракт. В октябре Минюст США обратился в Верховный суд с просьбой аннулировать это решение. В своей петиции ведомство тогда отметило, что подобным решением апелляционный суд "оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных".

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.

Демократ Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне.