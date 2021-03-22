Верховный суд США согласился пересмотреть решение об отмене смертного приговора Царнаеву

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Верховный суд США согласился рассмотреть обращение Министерства юстиции США, которое просило аннулировать решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник документе судебной инстанции.

"Обращение о пересмотре решения нижестоящего суда одобрено", - отмечается в тексте.

В июле 2020 года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву, приняв во внимание доводы защиты о том, что процесс по его делу не был беспристрастным, так как проводился в городе, где был совершен теракт. В октябре Минюст США обратился в Верховный суд с просьбой аннулировать это решение. В своей петиции ведомство тогда отметило, что подобным решением апелляционный суд "оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных".

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.