Помощник Байдена не подтвердил публикации об обсуждении в Иране атаки на базу в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан не стал комментировать утверждения о том, что иранские военные якобы обсуждали возможность атаки на военную базу в США, но заверил, что Вашингтон примет дополнительные меры в сфере безопасности. С данным заявлением он выступил в понедельник в эфире телеканала MSNBC.

Салливана попросили подтвердить публикации в СМИ, согласно которым Агентство национальной безопасности (АНБ) США в январе получило информацию о том, что в силах специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) обсуждали возможность нападения на военную базу Форт-Макнейр. Она находится на территории столичного округа Колумбия.

"Я не буду говорить о конкретных разведывательных данных, но отмечу, что президент [США Джо] Байден чрезвычайно серьезно относится к угрозе со стороны Ирана по отношению к отдельным лицам, военнослужащим, объектам, а также американским интересам в регионе и в США. Мы примем меры для обеспечения нашей обороны и безопасности, чтобы Иран ясно понимал, какую цену заплатит, если перейдет черту", - сказал Салливан.

Агентство Associated Press в воскресенье выступило с утверждением, что иранские военные обсуждали возможность нападения на указанную базу в качестве ответа на смерть командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Они якобы говорили о атаке, схожей с той, которая была организована на эсминец ВМС США Cole у берегов Йемена.

12 октября 2000 года во время дозаправки в йеменском порту Аден эсминец Cole был атакован двумя смертниками, которые на начиненной взрывчаткой лодке врезались в борт корабля. Тогда погибли 17 и были ранены 39 американских военных моряков.

Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате целенаправленного американского удара с воздуха в районе аэропорта Багдада.