AP: АНБ полагает, что иранские военные обсуждали возможность атаки на базу в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Разведка США полагает, что иранские военные обсуждали возможность атаки на американскую военную базу Форт-Макнейр, находящуюся на территории столичного округа Колумбия. С таким утверждением выступило в воскресенье американское агентство Associated Press (AP).

По версии его источников, Агентство национальной безопасности (АНБ) США в январе получило информацию, согласно которой бойцы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) обсуждали возможность нападения на указанную базу. Они якобы говорили о атаке, схожей с той, которая была организована на эсминец ВМС США Cole у берегов Йемена.

12 октября 2000 года во время дозаправки в йеменском порту Аден эсминец Cole был атакован двумя смертниками, которые на начиненной взрывчаткой лодке врезались в борт корабля. Тогда погибли 17 и были ранены 39 американских военных моряков.

По утверждению АНБ США, иранские военные обсуждали возможность нападения на базу в качестве ответа на смерть командующего "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Он был убит в январе 2020 года в результате целенаправленного американского удара с воздуха в районе аэропорта Багдада. В "Аль-Кудс", по версии АНБ США, в частности, рассматривали возможность установления слежки за указанной базой и проникновения на ее территорию, а также убийства американского генерала Джозефа Мартина. Он является заместителем начальника штаба Сухопутных войск (Армии) США.

Как отмечает агентство, в связи с получением данной информации были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на базе.