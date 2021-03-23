В США стороны сформировали коллегию присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Стороны во вторник завершили в суде округа Хеннепин (штат Миннесота) формирование коллегии присяжных заседателей по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию из зала суда в Миннеаполисе ведет газета The Washington Post .

Были отобраны 12 членов жюри, а также три запасных. Ожидается, что защита или обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта. Судья Питер Кэхилл ранее заверил, что никого из присяжных не будут показывать во время трансляции, которую ведут из зала суда. Их имена также не будут называть.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.