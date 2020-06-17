Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией спровоцировала протесты и беспорядки не только по всей Америке, но и за ее пределами. Акции против расизма проходят в странах Европы, в Австралии и даже на Тайване. Обвинения, выдвинутые всем четырем полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, не помогли успокоить ситуацию. Протестующие требуют не только наказать виновных, но и покончить с расизмом, который до сих пор остается одной из главных проблем американского общества. Для того чтобы лучше понимать контекст происходящего, мы постарались ответить на самые главные вопросы о расовом неравенстве в США. Я точно знаю, что рабство и сегрегацию в Америке отменили, тогда о каком расизме вообще речь? Несмотря на то что черные и белые американцы имеют равные права, их повседневную жизнь трудно назвать одинаковой.

Согласно различным исследованиям, даже спустя более 150 лет после отмены рабства афроамериканцы продолжают сталкиваться с проблемами, которые серьезно влияют на их положение в обществе. В первую очередь это касается экономического неравенства. Бюджет средней афроамериканской семьи в 10 раз меньше, чем бюджет белого домохозяйства (по данным за 2016 год, $17,150 против $171 тыс. соответственно). В США 20,8% чернокожего населения живет в нищете, в то время как среди белых за чертой бедности находится 8,1% (данные за 2018 год). Важно держать в уме, что белых граждан в США значительно больше — 76,5% от всего населения против 13,4%. Как показало одно из исследований, резюме соискателей с англосаксонскими именами получают на 50% больше откликов, чем резюме с афроамериканскими именами. Зато у афроамериканцев в пять раз больше шансов оказаться в тюрьме и быть осужденным на более длительные сроки.

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Даже эпидемия COVID-19 стала индикатором расового неравенства: число погибших от коронавируса афроамериканцев составило 23% от всех смертей. Согласно статистике, темнокожие жители США оказались наиболее уязвимой группой из-за частых случаев хронических болезней, таких как диабет, высокое кровяное давление и ожирение. К тому же афроамериканцам сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь. По данным, которые приводит CNN, 9,7% темнокожих американцев не имеют медицинской страховки. Среди белых таких лишь 5,4%. Экономический спад, вызванный карантином, также сильнее ударил по черному населению: афроамериканцы чаще теряли работу и оказывались в сложном финансовом положении. Около 61% латиноамериканцев и 44% опрошенных в мае чернокожих жителей США заявили, что они или кто-либо из членов их семьи были уволены или столкнулись с сокращением доходов. Среди белых таких — 38%. Вы хотите сказать, что кто-то намеренно ущемляет афроамериканцев из-за цвета кожи? Все не так просто. Речь идет не о частных случаях проявления расизма (что тоже случается), а о том, что чернокожее население хуже интегрировано в общественные институты в целом. Это называется системный расизм. Его повсеместное существование в США признает бывший вице-президент и кандидат на пост президента от демократов Джо Байден. В свою очередь экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу недавно заявил, что никакого системного расизма в Америке нет.

Что именно подразумевают под системным расизмом? Вот один из примеров: еще во времена расовой сегрегации американские инвесторы делили города на благоприятные и неблагоприятные зоны. В районы, где проживало работающее белое большинство, вкладывались деньги, там строилась инфраструктура, а банки охотно давали местным жителям займы. Одновременно в черных кварталах, где компактно проживали бедные и менее образованные потомки бывших рабов, ни о каких инвестициях речи и не шло. Банки отказывались выдавать афроамериканцам кредиты, а агенты не продавали им недвижимость в белых районах. В результате многие афроамериканцы десятилетиями живут в кварталах, которые так и остались серыми зонами. В США действует налог на собственность, из которого формируется бюджет местных школ, оплачиваются коммунальные сервисы и полиция. Жители бедных районов не владеют недвижимостью, а пользуются социальным жильем, следовательно, не платят налоги. Из-за этого местные школы переполнены и недофинансированы, в них почти нет учеников с другим социальным статусом и цветом кожи, в таких районах плохо работает общественный транспорт, чаще возникают проблемы с безопасностью из-за отсутствия полиции, меньше возможностей найти работу, так как крупный бизнес предпочитает открываться в других местах. Получается, родившийся и выросший в престижном районе белый американец, который ходил в хорошую школу, посещал дополнительные классы и рос в более безопасной среде, имеет больше шансов на благополучное будущее, чем его чернокожий ровесник. Важно отметить, что не все в Америке согласны, что такой термин и явление, как системный расизм, вообще существует. Хотя даже в Белом доме недавно заявили, что не спорят с тем, что системный расизм в США не изжит. Хорошо, но ведь в Америке был черный президент, разве это не значит, что у всех равные возможности? Безусловно, сам факт того, что Барак Обама стал первым чернокожим президентом США, — прогресс, для страны, где еще полвека назад люди с разным цветом кожи не могли находиться рядом в одних и тех же заведениях. Однако, как пишет Би-би-си, кроме этого вклад Обамы в борьбу с расизмом оказался незначительным.

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"Во времена Обамы мы наблюдали всплеск убийств безоружных чернокожих полицией. Тогда же и появилось движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны" — англ.)", — рассказала ТАСС активист, публицист и социальный работник из Нью-Йорка Фемениста Джонс. Обама все же пытался проводить реформы. К примеру, благодаря ему появилась программа доступного медицинского страхования Obamacare, которая на треть снизила процент незастрахованных афроамериканцев. Президент также боролся с перенаселенностью американских тюрем, где большинство заключенных — черные. За период с конца 2009 до 2015 года число лиц, отбывающих сроки в федеральных исправительных учреждениях, сократилось на 5%. В 2011 году Белый дом выпустил разъяснение, которое позволяло школам и вузам использовать расовый критерий при приеме учащихся, чтобы сделать образование более доступным для ущемленных групп. Проще говоря, учебным заведениям рекомендовалось формировать контингент учащихся таким образом, чтобы в классах были представлены разные национальности и расы. Но не обошлось и без проблем. Именно при правлении Обамы в 2014 году в городке Фергюсон (штат Миссури) произошли первые за 20 лет крупные выступления на расовой почве. Причиной волнений стало убийство белым полицейским безоружного афроамериканца Майкла Брауна, которому было 18 лет. До этого такие же крупные по масштабам беспорядки случались разве что в 1992 году в Лос-Анджелесе, после того как очевидец снял на камеру жестокое избиение полицией афроамериканца Родни Кинга.

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"Мы все так же сталкивались с дискриминацией в жилищной сфере, в области образования, занятости, правосудия и здравоохранения. Например, уровень материнской смертности среди чернокожих женщин в три раза выше, чем среди белых женщин. Проблемы сохраняются, и черный президент не слишком поменял общую картину, разве что Обама стал примером того, что люди все же могут принять афроамериканца в качестве лидера", — отмечает Джонс. Подводя итоги, можно сделать вывод, что Обаме удалось влиться в американскую систему, но не изменить ее. То же самое можно сказать и об американской полиции, где, по данным на 2018 год, 13,3% сотрудников являлись афроамериканцами, что не спасает эту структуру от постоянных обвинений в расизме. Кстати, о Black Lives Matter. Что вообще это значит? Почему только жизни черных имеют значение, а не все жизни? Black Lives Matter (BLM) — это активистское движение, выросшее из хештега (#BlackLivesMatter) в соцсетях. Оно появилось после того, как дозорного из Флориды Джорджа Циммермана оправдали за убийство безоружного черного подростка Трейвона Мартина в июле 2013 года. Активисты BLM считают, что темнокожие американцы находятся в постоянной опасности из-за предвзятого отношения со стороны государства и полиции. Поэтому, по их мнению, слоган All Lives Matter ("Все жизни важны") не совсем корректен, так как уводит внимание от проблемы, с которой в большей степени сталкиваются именно афроамериканцы.

I’m begging you. If you say all lives matter please read this. Understand that black lives matter is not saying nobody else matters pic.twitter.com/2DGT1hInWG — Makayla Butler (@munchiesmak) June 2, 2020

BLM стало широко известным в 2014 году, после смерти Эрика Гарнера, погибшего от удушающего приема, который к нему при задержании применил нью-йоркский полицейский. Случай с Гарнером во многом напоминает смерть Джорджа Флойда. Мужчина также кричал, что не может дышать, а видео его задержания спровоцировало протесты. В том же году белый полицейский из Фергюсона застрелил Майкла Брауна. В обоих случаях стражи порядка не понесли уголовной ответственности, что вызвало негодование среди афроамериканцев.

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Как говорится на сайте BLM, в настоящее время это глобальная организация, которая действует в США, Великобритании и Канаде. Своей основной миссией она называет борьбу с притеснением чернокожих как со стороны полиции, так и со стороны белых ультраправых групп. Активисты движения вместе с исследователями и социологами представили специальную программу под названием "Нулевая кампания", где приводится десять предложений для сокращения насилия со стороны американской полиции. Кроме того, они занимаются сбором средств для пострадавших от расизма и работают над созданием различных образовательных программ. Полиция США правда убивает безоружных афроамериканцев чаще, чем белых? Согласно данным исследовательской группы Mapping Police Violence, у афроамериканцев в два с половиной раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых. По той же статистике, убитые полицией темнокожие граждане в 1,5 раза чаще, чем белые, оказываются безоружными. В 2019 году 24% от числа всех убитых полицией были чернокожие. В 99% случаев в отношении правоохранителей не выдвигается никаких обвинений за случаи проведения задержаний с летальным исходом. Если смотреть на фактическое число убитых, то белых окажется больше, но важно помнить, что темнокожие американцы составляют лишь 13% от всего населения страны. Таким образом, они в два раза чаще умирают от рук полицейских, чем белые. Согласно исследованию, проведенному в 2015 году, число убитых полицией афроамериканцев составляет 7,2 человека на миллион, в случае с белыми — это 2,9 на миллион.

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К примеру, в округе Колумбия, где чернокожие составляют почти половину населения, афроамериканцы гибнут в 88% случаев конфликтов с полицией со смертельным исходом. Только в 2020 году большую огласку получили несколько разных инцидентов, в результате которых безоружные афроамериканцы оказались жертвами правоохранителей. Среди них — 26-летняя Бреона Тейлор, застреленная в своем собственном доме, куда полицейские без предупреждения ворвались в поисках наркотиков. Другим резонансным делом стала смерть 25-летнего Ахмада Арбери. Бывший полицейский застрелил юношу во время пробежки, так как решил, что Арбери пытался украсть что-то из его сарая. Позже произошел инцидент с Джорджем Флойдом, а несколько дней назад жертвой полицейских из Атланты стал безоружный афроамериканец Рейшард Брукс, оказавший сопротивление при задержании. "Я не считаю, что у нас имеется проблема систематического расизма среди сотрудников правоохранительных органов по всей стране. Согласен ли я с тем, что отдельные сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными полномочиями? Да, безусловно", — заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности страны Чед Вулф, высказав мнение о том, что подобные злоупотребления встречаются в любой профессии. По данным ФБР, в 2016 году в США было арестовано 8,4 млн человек. Среди них 5,8 млн — белые, 2,2 млн — афроамериканцы. За этот период времени афроамериканцы лидировали по арестам за намеренные и непреднамеренные убийства (4,9 тыс. афроамериканцев против 4,1 тыс. белых), грабежи (41,5 тыс. афроамериканцев против 33 тыс. белых), в остальных случаях белые оказывались арестованы чаще. Что делают американские власти, чтобы решить проблему неравенства? Американские власти стараются уделять внимание вопросам расового неравенства на разном уровне. Например, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США работает специальный департамент, который изучает проблемы со здоровьем у представителей расовых и этнических меньшинств. Эксперты занимаются вакцинацией в недофинансированных районах, выступают с лекциями, дают рекомендации врачам на местах. Кроме того, правительство США направляет более $1 млрд на поддержку бизнес-проектов меньшинств. Белый дом выделяет средства на стипендии для малообеспеченных студентов, а также представителей африканских, азиатских, латиноамериканских, паназиатских или индейских сообществ.

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