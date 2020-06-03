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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Белый дом не отрицает того, что системный расизм в США не изжит

Помощник Дональда Трампа отметила, что президент "без устали работает" над искоренением таких проблем

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Белый дом не спорит с тем, что системный расизм в Соединенных Штатах до сих пор не изжит. Это подтвердила во вторник в беседе с журналистами старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, комментируя волну крупных акций протеста и беспорядков в стране, вызванную новыми случаями непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения.

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"Абсолютно так и есть, существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. В этом, мне кажется, нет сомнений", - заявила помощник Дональда Трампа. По ее словам, "есть неравенство и есть институциональный расизм во многих местах и в сердцах многих людей" в Соединенных Штатах". "Президент [Трамп] без устали работает" над искоренением таких проблем, заверила Конуэй.

Она решительно осудила действия стражей порядка в ходе инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота), ставшего толчком для нынешних волнений. Конуэй назвала произошедшее "убийством Джорджа Флойда". Этот чернокожий американец умер при задержании в Миннеаполисе из-за продолжительного применения полицейским удушающего приема. "Других слов для [описания] этого у меня нет", - подчеркнула советник главы администрации США. "Я очень рада, что Министерство юстиции США начало расследование [обстоятельств гибели Флойда] на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет", - отметила Конуэй.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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