Трамп хочет признать "Антифа" террористами. Что нужно знать об этом движении

С конца мая в США продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после жесткого задержания полицией. Президент страны Дональд Трамп считает, что наряду с мирными выступлениями происходят акты "внутреннего терроризма", организованные "радикальными левыми группировками". Про мнению американского лидера, за погромами в городах стоят члены "Антифа", которую власти США собираются внести в список террористических организаций. Рассказываем, что нужно знать про это движение и почему его участников будет непросто признать террористами. "Я законный президент и союзник мирных протестующих, но в последние дни нашей нации угрожают профессиональные анархисты, разъяренная толпа, погромщики, бунтари, бандиты, "Антифа" и прочие", — заявил президент журналистам.

К риторике Трампа присоединились и другие политики. Сенатор Арканзаса Том Коттон назвал протесты работой "террористов "Антифа". Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гэтц также сравнил "Антифа" с террористами и призвал "выслеживать [их], как мы делаем это на Ближнем Востоке". Радикальные методы антифашистов критикуют не только республиканцы, но и демократы. К примеру, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси указывала на "насильственные методы людей, называющих себя "Антифа", и призывала их арестовывать. Даже публицист и мыслитель Ноам Хомский, известный радикально левыми политическими взглядами, называл "Антифа" "радикальным движением" и "подарком воинствующим правым".​​​​ Кто такие "Антифа"? "Антифа" расшифровывается как "антифашистское действие". Речь идет об идеологии, которой придерживаются различные активисты и организации левого толка, от анархистов и коммунистов до социал-демократов. У "Антифа" нет четкой структуры или руководства, ее независимые ячейки действуют по всему миру, как пишет Business Insider, в том числе и во всех крупных городах США.

Описание Демонстрация движения "Антифа" в Португалии © EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

Сторонников движения объединяет неприятие фашистских или крайне правых взглядов, в том числе идей расового, классового или национального превосходства. В качестве борьбы за свои идеалы антифашисты допускают радикальные, в том числе насильственные методы. Один из их аргументов на этот счет заключается в том, что если бы антифашисты действовали более решительно в Германии и Италии в 30-х годах, то человечеству удалось бы избежать таких трагедий, как Вторая мировая война и Холокост.

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"Воинствующий антифашизм по своей сути является самообороной из-за исторически задокументированного насилия, которое пропагандируют фашисты, особенно в отношении отдельных групп людей", — считает историк из Ратгерского университета Марк Брэй, автор книги "Антифа": Справочник по антифашисту". Во время своих акций сторонники движения носят черную одежду и скрывают лица. "Антифа" нередко присоединяются к кампаниям других активистов, к тем же Black Lives Matter, так как взгляды и политическая повестка обеих групп во многом совпадают. Представителей "Антифа" часто связывают с анархистами, так как и те и другие критикуют капитализм и стремятся демонтировать структуры власти, включая полицию. При этом не все антифашисты имеют одинаковые приоритеты и используют одни и те же методы. Некоторые заняты проблемами экологии, другие — положением коренных народов, третьи — правами ЛГБТ. Когда появилось движение? Организованное сопротивление нацизму появилось еще в начале XX века в Европе, в частности в Италии и Германии, где к власти пришли фашистские режимы. Основанная членами немецкой компартии боевая группа Antifaschistische Aktion активно боролась с нацистами еще до начала Второй мировой войны. Ее символом был сдвоенный флаг, вариацию которого сегодня используют современные антифашисты по всему миру.

This is, broadly, the flag I am referring to. There are many variations, in part, because antifa is not an organized group. pic.twitter.com/afvxC0iCTQ — Hunter Walker (@hunterw) June 3, 2020

В качестве другого примера можно привести международные интербригады, которые сражались с фашистами во время гражданской войны в Испании в 1936 году. В них вступали тысячи коммунистов и либералов со всей Европы и США независимо от национальности. Если говорить про послевоенное время, то антифашистское движение в Европе начало возрождаться в субкультурных кругах среди представителей панк-рок-сцены. Появившиеся в Великобритании скинхеды в начале 80-х разделились на неонацистов и противостоящих им "Антифа". Нечто похожее произошло и в Германии после падения Берлинской стены, когда в стране стали появляться ультраправые и, как следствие, антифашистские группировки. Антифашисты в Америке В США и Канаде неформальные антирасистские организации также появились примерно в 80-х. Одна из них — "Антирасистское действие", участники которой боролись со скинхедами-неонацистами на панк-концертах на Среднем Западе и в других штатах. К началу 2000-х годов движение "Антифа" в основном бездействовало. Во времена Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы ультралевые в США считали главной угрозой агрессивный капитализм. Но приход к власти Дональда Трампа многие из них восприняли как новую угрозу фашизма. Президент строил свою избирательную кампанию на антииммигрантской риторике, провозглашал американский национализм, обещал построить на границе стену и вызывал симпатии у группы населения, которую традиционно принято считать более консервативной.

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Старейшая из действующих сейчас в Америке антифа-группировка Rose City Antifa появилась в 2007 году в Портленде, штат Орегон. У нее десятки тысяч подписчиков в соцсетях, на ее страницах публикуются статьи и новости, а также данные ультраправых и их сторонников. Широко об "Антифа" в США заговорили после беспорядков в Шарлотсвилле в 2017 году, где произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли, одного из деятелей Конфедерации. Вскоре после начала стычек неонацист Филдс-младший въехал на машине в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя Хезер Хэйер, еще 19 человек пострадали. Президент Дональд Трамп тогда отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие исходило с обеих сторон, в том числе и от "Антифа". Последнее крупное столкновение между "Антифа" и ультраправыми произошло в августе 2019 года в Портленде, когда левые активисты пытались помешать шествию членов неофашистской группировки Proud Boys ("Гордые мальчики"). В результате инцидента полиция арестовала 13 человек. Ранение получил один из участников столкновений. Как действует "Антифа"? В 2017 году проантифашистский журнал It's Going Down опубликовал руководство, в котором призывает сторонников "Антифа" сохранять анонимность, отслеживать и документировать "действия белых националистов, ультраправых и фашистов" и срывать их митинги и сборы. Антифашисты мешают проведению мероприятий, которые они считают авторитарными, гомофобными, расистскими или ксенофобскими. Для этого они используют различную тактику, скандируют речовки, заглушая выступления оппонентов, блокируют места проведения таких встреч (так называемый black bloc — живая цепь из людей, одетых во все черное) или совершают прямые нападения. Так, в 2017 году в Университете Беркли "Антифа" срывали выступления сторонника Дональда Трампа Майло Яннопулоса, консервативного журналиста Бена Шапиро и колумнистки Энн Коултер, которые, по мнению активистов, распространяли идеи нетерпимости.

Всякий раз это сопровождалось беспорядками и столкновениями со сторонниками Трампа и другими правыми. Выступления некоторых спикеров, той же Коултер, отменяла администрация университета, объясняя это риском эскалации насилия. Из-за этого учебное заведение обвиняли в подавлении свободы слова.

Другой громкой акцией антифашистов стала кампания "Стукни нациста" (Punch a Nazi), в рамках которой люди в масках нападали на правых лидеров, бывало, прямо перед камерами.

' ABC News (Australia)/YouTube'

Кроме того, "Антифа" активно действуют в интернете, деанонимизируя расистов и националистов, рассылая их высказывания из Сети работодателям. В то же время антифашисты устраивают мирные шествия или собирают средства на разные нужды, например на поддержку экологии или жертв домашнего насилия. Активисты собирали помощь для пострадавшим от урагана Харви. По рассказам журналиста The Nation Наташи Леннард, антифашисты работают с межконфессиональными группами и церквями, "продолжая и расширяя 40-летнюю практику предоставления мест для жизни беженцам и иммигрантам". Критики "Антифа" утверждают, что ее деятельность нарушает первую поправку к конституции США, гарантирующей каждому гражданину право на свободу слова и самовыражения независимо от его политических взглядов. Власти США против антифашистов ФБР и другие сотрудники правоохранительных органов с 2016 года выражают обеспокоенность по поводу радикальных вылазок "Антифа". При этом обвинить антифашистов во "внутреннем терроризме", как хотел бы сделать Дональд Трамп, пока не представляется возможным. Согласно американскому законодательству, террористической организацией в США могут признать только иностранную структуру. Даже если предположить, что "Антифа" получит такой статус, остается неясным, как правоохранители намерены доказывать причастность к ней. У "Антифа" нет единого лидера, общего финансирования, четкой иерархии и идеологии. Единственное, что объединяет сторонников движения, — неприязнь к ультраправым, за что американских граждан невозможно судить, исходя из все той же первой поправки.

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