Власти США проводят расследования в отношении связанных с движением "Антифа" лиц

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов проводят расследования в отношении ряда участников протестов в стране, связанных с движением американских антифашистов "Антифа". Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News, которое было показано в эфире в понедельник.

"Мы проводим расследования, очень предметные расследования, в отношении определенных лиц, связанных с [движением] "Антифа", - сообщил министр. Он уточнил, что эти люди были задержаны во время протестов по обвинению в ряде преступлений.

Как отметил Барр, власти США исходят из того, что в указанном движении "есть лица, которых можно назвать лидерами в определенных ситуациях". "По всей видимости, есть источники финансирования, мы их изучаем", - добавил он.

В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов, проходящих в последние недели в ряде штатов.

Демонстрации начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.