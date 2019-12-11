В США снова говорят о реформе системы здравоохранения. Рассказываем почему

В США приближаются очередные президентские выборы. В программе почти каждого кандидата от Демократической партии есть пункт о реформе системы здравоохранения. Участники праймериз отдают этой теме приоритет перед другими вопросами. ТАСС разобрался, как устроено здравоохранение в США, какие у него проблемы, и как некоторые политики предлагают изменить систему. Сентябрьским вечером 2007 года Ларисса Рутерфорд отправилась с подругами в бар в их родном Джексоне (штат Теннесси). Когда она стояла возле стойки, в заведении началась драка. Один из участников потасовки запустил в другого бутылкой, но случайно попал в Лариссу. Последнее, что она помнит, это кровь и крики подруг. Затем все происходило словно отрывками. Скорая, наркоз, операционный стол. Местные доктора сказали, что не смогут ничего сделать с поврежденным глазом. Маленький городок, недостаточно специалистов. Врачи лишь обработали рану и убрали из нее остатки стекла. Несколько недель спустя Ларисса узнала, что должна больнице $17 тыс. Так как она училась в университете, то у нее еще не было своей страховки. Родители Лариссы уже вышли на пенсию, поэтому воспользоваться их страховками она не могла. "Это было ужасное время, мне требовалась серьезная операция, глаз не видел, а врачи продолжали присылать счета. $17 тыс. — это самый большой из них, но были и другие", — рассказала она ТАСС. США — одна из немногих развитых стран, где нет всеобщей системы медицинского страхования Несмотря на передовую медицину, американская система здравоохранения остается одной из главных проблем США. Всему виной — неподъемные цены, которые налогоплательщики и государство вынуждены тратить на медицинские услуги. Большинство медучреждений в стране — частные и сами устанавливают тарифы. Так, вызов обычной скорой помощи может обойтись больному без страховки в несколько тысяч долларов и выше. При этом вряд ли кто-то сможет объяснить, откуда взялась именно эта сумма. Счета за операцию и другие сложные процедуры могут достигать сотен тысяч. Человек, у которого диагностировали серьезное заболевание, рискует остаться банкротом. За неуплату необходимой суммы в некоторых штатах должника могут посадить в тюрьму.

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Лечение в стране финансируется главным образом за счет частных страховок, которые оплачивают граждане или их работодатели. Чтобы получить страховку, необходимо иметь постоянный и определенный доход. Однако далеко не все работодатели готовы предложить своим сотрудникам страховой план. Для небольших фирм и стартапов такие расходы часто оказываются неподъемными. С 1965 года в стране действуют две социальные программы: Medicare — для лиц от 65 лет и старше и Medicaid — для помощи нуждающимся. Обе существуют за счет налогов, но не всегда полностью покрывают счета больных. Из-за старения населения расходы на Medicare продолжают расти, а затраты на медицину называют одной из главных причин дефицита американского бюджета. В последний раз реформировать здравоохранение в стране пытался Барак Обама Для этого экс-президент принял в 2010 году "Закон о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). В США его лучше знают как Obamacare, дословно — "Обамохранение" (англ.).

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Закон обязывал всех занятых граждан без страховки приобрести ее через специальные сайты и биржи. При этом часть выплат (в виде налоговых льгот) государство брало на себя. Сумма помощи зависела от ежегодного дохода гражданина. Если он составлял больше, чем 400% от минимального порога бедности (в разных штатах он разный), то субсидии не предусматривались. При этом те, кто зарабатывал меньше этого порога, также не могли участвовать в программе (нет налога, нет льгот). Проще говоря, никаких субсидий для тех, кто зарабатывает слишком много или слишком мало. Малоимущим оплачивалась экстренная госпитализация, лекарственные средства, ведение беременности и педиатрическая помощь. Кроме того, закон Обамы предписывал страховым компаниям заключать сделки с людьми, у которых уже выявлены заболевания. До этого таким заранее невыгодным клиентам было практически невозможно найти страховщика. Кроме того, реформа установила лимит на сумму, которую больному, в случае чего, приходится доплачивать из своего кармана. Родителям позволили включать в свои страховые планы детей до 26 лет. Крупных работодателей начали штрафовать за отказ страховать своих сотрудников. При этом Обама ввел ежегодный штраф и для незастрахованных граждан (в 2014 году он составлял $95, в 2015 году — $275, с 2016 года — около $400). Позже это положение признают неконституционным. Принятие Obamacare существенно увеличило число застрахованных граждан. До реформы страховка была у около 85% американцев, но к 2017 году ее имели уже примерно 91% жителей. Несмотря на такие результаты, многие остались недовольны Obamacare. Некоторые лишились уже купленных страховок, хотя президент обещал, что этого не случится. Компаниям, которые не смогли подогнать свои страховые планы под новое законодательство, пришлось уйти с рынка. Жители сельских районов США жаловались, что их доходы слишком высоки для получения помощи по Medicaid, но недостаточны для налоговых льгот от государства. Для многих молодых и здоровых разовое посещение врача все равно стоило дешевле, чем платежи по Obamacare. Но главное — реформа привела к серьезному росту цен на страховые взносы. Призыв "отменить и заменить" Obamacare стал главным предвыборным обещанием Трампа Закон неустанно критиковали республиканцы, в частности, рвущийся к власти бизнесмен Дональд Трамп. Вместо Obamacare он предлагал добиться "прозрачного ценообразования" от фармкомпаний и передать правительствам штатов все полномочия по управлению Medicaid. "Этот непозволительный по средствам закон о медицинском обслуживании скоро станет историей!" — писал он. Сам же Обама считал этот закон одним из главных достижений своего президентства. После прихода к власти в 2017 году Трамп подписал исполнительный указ, который позволил обойти некоторые положения "Закона о доступном здравоохранении". Несколько попыток полностью отменить реформу целиком провалились в Сенате. Однако республиканцам удалось добиться отмены штрафов за отказ от страхования и урезать расходы на лечение малоимущих. По мнению американских консерваторов, реформа Обамы не достигла своей цели и лишь увеличила цены на медицинские услуги. Доступ к здравоохранению республиканцы считали не правом каждого гражданина, а услугой, которую получают те, кто может за нее заплатить. При этом сами госслужащие США пользуются одной из лучших медицинских страховок. В декабре 2018 года Федеральный суд в Форт-Уорт (штат Техас) отменил реформу Obamacare на основании исков от 20 штатов. Суд признал, что правительство не может с помощью законов заставлять граждан покупать какие-либо товары. Трамп назвал этот вердикт "прекрасными новостями" для Америки. Согласно решению судьи Рида О'Коннора, Obamacare противоречила основному закону страны, в связи с чем всю систему объявили несостоятельной. Однако у сторонников реформы осталась возможность оспорить это решение. Таким образом, система частично остается в силе до того, как завершится процесс апелляции. Государство продолжает субсидировать страховки некоторых граждан, но не делает этот процесс обязательным. Судебные тяжбы вокруг Obamacare, вероятнее всего, затянутся на длительное время, а окончательное решение по нему примет Верховный суд США. 56% американцев считают, что обеспечение доступа граждан к медицине — это обязанность государства Такие данные показали результаты опроса телеканала CBS. Две трети граждан одобряют создание национального государственного плана медицинского страхования по аналогии с Medicare. В США в разгаре предвыборный сезон, и тему здравоохранения регулярно затрагивают на праймериз демократов. В программе почти каждого из них предусмотрен пункт о реформе системы. По данным исследования KFF Health Tracking Poll, участники дебатов продолжают отдавать этой теме приоритет перед другими вопросами. Одновременно здравоохранение стало своего рода разделительным барьером между кандидатами. Не все видят решение вопроса одинаково. С самым радикальным предложением выступает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Его план — создать систему "единого плательщика" Medicare for All ("Медпомощь для всех"). Согласно этой программе, каждый гражданин ежемесячно платит в казну налог на здравоохранение, а когда заболевает, то отправляется в больницу и получает все медицинские услуги бесплатно. При этом ему не приходится доплачивать из своего кармана ни за какие процедуры, лекарства и "специальные предложения". Все счета покрывает государство. Модель Сандерса полностью исключает из сферы здравоохранения страховые компании. Система "единого плательщика" действует в Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Норвегии, Швеции и в других странах.

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