Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

Дональд Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020-м. И хотя до начала кампании остается много времени, потенциальные соперники миллиардера уже начинают вырисовываться как внутри правящей Республиканской партии, так и в оппозиции из числа демократов. ТАСС объясняет, кто может бросить вызов действующему президенту. Республиканцы Среди консерваторов есть группа парламентариев и чиновников, недовольных Трампом и потенциально способных составить ему конкуренцию во время праймериз. Их относят к "умеренным" республиканцам или ассоциируют с движением #NeverTrump — тех, кто, будучи членом партии, не согласен с политикой нынешнего Белого дома. В первую очередь это Джон Кейсик — губернатор Огайо и участник президентской гонки — 2016. Политик открытым текстом говорит, что он "очень серьезно" думает об участии в предстоящих выборах.

Описание Джон Кейсик © EPA/JIM LO SCALZO

Рассматривает возможность участия в гонке-2020 губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган — умеренный республиканец, который часто критикует Трампа и выступает за то, чтобы налаживать межпартийное сотрудничество с демократами. Сенаторы Бен Сасс (Небраска) и Джефф Флейк (Аризона) также фигурируют в списке тех, кого антитрамповские республиканцы хотели бы видеть на праймериз. Но ни первый, ни второй пока не подтвердили намерение участвовать в кампании 2020 года. Еще одним кандидатом журналисты называли экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. Дипломат и экс-губернатор штата Южная Каролина уже заявила об отсутствии президентских амбиций в 2020-м, но наблюдатели не исключают ее участия в гонке-2024. Первым республиканцем, который официально объявил о желании бросить вызов Трампу в 2020-м, стал экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Вторым — бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш. Третьим — бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд. У всех троих, по оценке наблюдателей, крайне невысокие шансы на выдвижение кандидатом от республиканцев. Демократы В 2016 году демократы воспринимали праймериз как формальность на пути "коронации" Хиллари Клинтон. На сей раз борьба обещает быть более конкурентной. Лидер гонки и пока наиболее вероятный конкурент Трампа на выборах-2020 — бывший вице-президент США Джо Байден. Он придерживается центристских взглядов и по-прежнему сохраняет популярность среди избирателей. На пятки Байдену наступают кандидаты, которых относят к крылу прогрессистов (то есть самых левых) в Демократической партии. Это такие сенаторы-тяжеловесы, как Берни Сандерс (Вермонт) и Элизабет Уоррен (Массачусетс). Берни принял решение участвовать в выборах по двум причинам: сменить Трампа и реализовать те политические идеи, которые он предлагал во время кампании 2016 года (введение в США общедоступной системы здравоохранения, повышение минимальной оплаты труда, введение бесплатного высшего образования в государственных вузах и т. д.). В центре кампании Уоррен — защита среднего класса и борьба против произвола "больших корпораций".

I grew up in an America that invested in kids like me. I’m grateful – and I’m determined. That’s why I fight my heart out so that everyone gets a chance at their piece of the American dream. pic.twitter.com/pimVQN3uEM — Elizabeth Warren (@ewarren) December 31, 2018

Внимание сейчас также приковано к новым именам, появившимся после промежуточных выборов в ноябре 2018-го. Одна из восходящих звезд партии — Бето О’Рурк, проигравший республиканцу Теду Крузу в борьбе за кресло сенатора от штата Техас. О молодом политике говорят: "Он как Обама, но белый" — в том смысле, что он столь же умело завоевал молодежь и провел успешную фандрайзинговую и пиар-кампанию.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n — Beto O'Rourke (@BetoORourke) March 14, 2019

В промежуточных выборах принимало участие рекордное число женщин, некоторые из которых фигурируют и в списках возможных соперниц Трампа. Среди них — член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи), а также сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Впрочем, пока они остаются аутсайдерами гонки. Зато стремительно набирает популярность сенатор Камала Харрис (Калифорния), которую интернет-портал FiveThirtyEight, публикующий статистические данные о ходе предвыборных кампаний, считает потенциально одним из сильнейших кандидатов на выборах-2020. Она выступает за прогрессивные социальные реформы, например "Medicare для всех", и находится в жесткой оппозиции по отношению к Трампу.

Описание Камала Харрис © REUTERS/KC McGinnis

Ее соратник по юридическому комитету Сената Кори Букер (Нью-Джерси) также решил баллотироваться в президенты. Его называют лучшим оратором среди демократов и человеком, от которого ожидали участия в гонке "буквально с 2002 года" — то есть с тех пор, как он появился на политическом небосклоне, будучи кандидатом в мэры города Ньюарк.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo — Cory Booker (@CoryBooker) February 1, 2019

Харрис и Букер вышли на первый план во время слушаний по кандидатуре Бретта Кавано на пост верховного судьи США. Считается, что оба парламентария таким образом запустили подготовку к участию в гонке-2020. Отдельная группа кандидатов — это "обамовцы", то есть крупные чиновники или видные деятели при 44-м главе Белого дома. Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Обамы, выдвинул свою кандидатуру одним из первых. Бизнесмен Эндрю Янг, отмеченный кабинетом Обамы как президентский посол по глобальному предпринимательству, продвигает свою кампанию на основе нетривиальных инициатив — например, обещания выплачивать десяти выбранным наугад избирателям по $1 тыс. наличными в месяц до конца 2019 года. Среди демократов есть и соврешенно неожиданные кандидаты, такие как мэр города Саут-Бэнд Питер Буттиджич — миллениал, открытый гей и ветеран войны в Афганистане. В Айове и Нью-Гэмпшире (штатах, где проходят первые праймериз и кокусы Демократической партии) он занимал третье по популярности место после Джо Байдена и Берни Сандерса. Кто уже вылетел из гонки О президентских амбициях заявлял миллиардер, бывший руководитель сети кофеен Starbucks Говард Шульц. Он намеревался участвовать в выборах как независимый центристский кандидат, но вскоре свернул свою кампанию.

Описание Говард Шульц © AP Photo/Michael Conroy