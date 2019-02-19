Берни Сандерс заявил о планах участвовать в выборах президента США в 2020 году

ТАСС, 19 февраля. Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2020 году.

"Я баллотируюсь в президенты", - заявил Сандерс в интервью радиостанции VPR из штата Вермонт, который он представляет в Сенате Конгресса США.

Сандерс участвовал в кампании по выдвижению кандидата в президенты США от Демократической партии перед выборами 2016 года, однако уступил бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, которая, в свою очередь, проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

Сенатор сообщил в интервью, что принял решение участвовать в выборах по двум основным причинам. В качестве первой он назвал желание сменить на посту президента Дональда Трампа, которого он назвал "патологическим лжецом" и "позором для страны". В качестве второй причины Сандерс назвал желание реализовать те политические идеи, которые он предлагал во время кампании 2016 года.

В числе приоритетов своей предвыборной кампании Сандерс назвал введение в США общедоступной системы здравоохранения, повышение минимальной оплаты труда, введение бесплатного высшего образования в государственных вузах. Кроме того, сенатор выступает за сокращение использования ископаемого топлива для борьбы с изменением климата, борьбу с расизмом, реформу уголовного правосудия и иммиграционной системы.