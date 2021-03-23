Суд отклонил просьбу юристов финансового директора Huawei о включении в дело новых данных

ОТТАВА, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях в Ванкувере отклонил прошение адвокатов финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу о включении в ее дело новых документов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

По его данным, юристы настаивали на том, чтобы суд рассмотрел некие документы, которые, по их мнению, могли бы прояснить некоторые аспекты ведения финансовых операций в китайской компании, что могло бы доказать невиновность их клиентки по делу о нарушении американских антииранских санкций. Однако суд посчитал, что это не имеет никакого отношения к слушаниям об экстрадиции финансового директора Huawei в США.

Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.

11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (тогда $7 млн), разрешив женщине проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, и за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 и 22 марта этого года прошли первые закрытые слушания в суде по их делам. Оттава считает задержание своих граждан незаконным.

Как ранее сообщалось, окончательное решение о возможной экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США суд примет весной этого года. В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских антииранских санкций.