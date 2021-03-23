Суд отклонил просьбу юристов финансового директора Huawei о включении в дело новых данных

ОТТАВА, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях в Ванкувере отклонил прошение адвокатов финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу о включении в ее дело новых документов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
По его данным, юристы настаивали на том, чтобы суд рассмотрел некие документы, которые, по их мнению, могли бы прояснить некоторые аспекты ведения финансовых операций в китайской компании, что могло бы доказать невиновность их клиентки по делу о нарушении американских антииранских санкций. Однако суд посчитал, что это не имеет никакого отношения к слушаниям об экстрадиции финансового директора Huawei в США.
Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых она пыталась избегать, предоставляя банкам недостоверные сведения.
11 декабря того же года суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (тогда $7 млн), разрешив женщине проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под круглосуточным наблюдением (она носит на ноге специальный браслет, и за ней постоянно следят несколько охранников), а ее перемещения по городу частично ограничены.
Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 и 22 марта этого года прошли первые закрытые слушания в суде по их делам. Оттава считает задержание своих граждан незаконным.
Как ранее сообщалось, окончательное решение о возможной экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США суд примет весной этого года. В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских антииранских санкций.