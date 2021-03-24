Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Действия властей КНДР в основном не изменились. Такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден, отвечая в штате Огайо на просьбу прокомментировать новые ракетные пуски Пхеньяна.

"Мы усвоили, что по большей части ничего не изменилось", - отметил глава государства. Он не стал вдаваться в детали.

Ранее во вторник представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты считают "нормальной военной деятельностью" осуществленные КНДР новые пуски ракет малой дальности.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники проинформировала, что Пхеньян в конце минувшей недели провел тестовые пуски нескольких ракет. Как отметило издание, "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно северокорейские власти привлекают внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по данным газеты, узнали американские разведслужбы.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на двух представителей вашингтонской администрации сообщила, что власти США обеспокоены возможностью подготовки КНДР к проведению новых ракетных испытаний и внимательно следят за любыми свидетельствами этого.