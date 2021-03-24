Пентагон: решение о размещении детей-мигрантов на базах ВС США примут в скором времени

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Решение по вопросу о возможности временного размещения малолетних нелегальных мигрантов на двух американских военных базах в Техасе будет принято в ближайшее время. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Мы энергично оцениваем <...> этот запрос о помощи. Я ожидаю решений от министерства в течение дней, не недель", - сказал Кирби. Днем ранее на брифинге он сообщил о получении соответствующего запроса от Минздрава США. Как отмечает телекомпания CNN, речь идет о возможности размещения нелегальных малолетних мигрантов в неиспользуемом спальном помещении на базе в Сан-Антонио, а также о выделении под эти цели территории на базе Форт-Блисс.

Как пояснил в среду Кирби, на базе Форт-Блисс предполагается сооружение специальных временных объектов. "Эти объекты, разумеется, будут финансироваться Минздравом, а не Пентагоном. Хотя возможно, что мы поможем с предоставлением некоторой поддержки в вопросе [поиска] подрядчиков, чтобы это все можно было сделать оперативно", - уточнил представитель американского оборонного ведомства.

"Сегодня также было посещение другого объекта - базы ВВС США Питерсон в штате Колорадо. Мы изучаем потенциальное дополнительное место. Я не знаю о результатах визита <...>, не хочу спекулировать [на эту тему]", - добавил Кирби. Он при этом отказался уточнить, о возможности размещения какого количества детей идет речь. "Рекомендую обратиться с этим вопросом в Минздрав [США]. Мы будем относиться к этому как к любому другому запросу о предоставлении помощи. <...> Не хочу <...> забегать вперед каких-либо решений, которые еще не приняты", - подытожил Кирби.

В воскресенье портал Axios со ссылкой на данные Министерства внутренних дел США сообщил, что сотни малолетних мигрантов вынуждены оставаться под охраной в участках американской погранслужбы на границе с Мексикой дольше положенного. По сведениям Axios, дети могут находиться в подобных учреждениях не более 72 часов, после чего их должны переводить в специальные приюты, однако из-за "недавнего всплеска числа" малолетних мигрантов власти США не успевают справляться с их притоком. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире канала CNN сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в свете кризиса на границе с Мексикой намерена открыть новые центры для содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов.

Ситуация на южной границе

Администрация Байдена подверглась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.