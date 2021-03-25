Эксперт: КНДР могла запустить копии российских ракет "Искандер"

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы КНДР в четверг запустили две баллистические ракеты малой дальности, которые могут представлять собой копии российских ракет "Искандер". Такое мнение высказал ТАСС один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

"Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23, - сказал эксперт. - Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется "Искандер". Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета".

Как напомнил эксперт, комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что наивысшая точка полета этих ракет составила 60 км, дальность - 450 км. "Японская сторона, - сказал он, - о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится".

"Северная Корея запускает ракеты такого типа с 2019 года, прежняя администрация США при президенте Дональде Трампе против этого не возражала, - отмечает специалист. - Поэтому сейчас после длительного перерыва Пхеньян решил тоже начать с пусков ракет малой дальности, чтобы, как мне кажется, посмотреть на реакцию США".

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.

Токио в связи с пусками не выявил какого-либо ущерба рыболовецким судам. Сами испытания были осуществлены в день начала в Японии эстафеты олимпийского огня. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назвал пуски прямым нарушением резолюций ООН по КНДР. По его словам, действия Пхеньяна угрожают региональной безопасности. В связи с этим Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил КНДР протест.