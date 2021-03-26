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Yonhap: КНДР заявляет, что провела испытания новой тактической управляемой ракеты

КНДР заявляет, что провела испытания новой тактической управляемой ракеты в четверг - Ренхап.

Макрон считает важным для стран ЕС сотрудничать с РФ в рамках требовательного диалога
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