Талибы предупредили о недопустимости задержки выведения войск США из Афганистана

ТАСС, 26 марта. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предупредил, что задержка выведения иностранных войск из Афганистана будет рассматриваться как нарушение мирных соглашений, достигнутых в Дохе. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews.

Представитель заявил, что ответственность за возможное продолжение насилия в Афганистане в этом случае будет лежать на тех, кто не выполнил условий соглашения.

Данное заявление последовало после того, как в четверг президент США Джо Байден сообщил, что американской администрации будет сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая.