{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Талибы предупредили о недопустимости задержки выведения войск США из Афганистана

Представитель радикального движения заявил, что это будет рассматриваться как нарушение мирных соглашений, достигнутых в Дохе, передает TOLOnews

ТАСС, 26 марта. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предупредил, что задержка выведения иностранных войск из Афганистана будет рассматриваться как нарушение мирных соглашений, достигнутых в Дохе. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews.

Представитель заявил, что ответственность за возможное продолжение насилия в Афганистане в этом случае будет лежать на тех, кто не выполнил условий соглашения.

Данное заявление последовало после того, как в четверг президент США Джо Байден сообщил, что американской администрации будет сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая.

Теги
АфганистанСША
Нагорно-карабахский конфликт
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
В беседе была констатирована стабилизация обстановки в регионе, сообщили в Кремле
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах
Читать полностью