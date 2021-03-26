Президент Молдавии заявила, что пока не планирует визит в Москву

КИШИНЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пока не планирует приезжать с визитом в Россию.

"Пока что нет. Но визитов сейчас вообще нет, потому что пандемия и очень серьезные проблемы здесь", - сказала Санду в пятницу в эфире телеканала "РТР Молдова", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она подчеркнула, что у нее налажен конструктивный диалог с послом РФ Олегом Васнецовым. "Мы обсуждаем проблемы торговли. У нас диалог есть и будет. И мы пытаемся решать вопросы", - пояснила президент.

Ранее посол Молдавии в России Владимир Головатюк также подтвердил, что подготовка к визиту Санду в Москву не ведется. При этом он напомнил, что в ходе состоявшейся 15 января онлайн-встречи Санду с молдавскими дипломатами взаимодействие с Россией было названо одним из приоритетных направлений во внешней политике, равно как с ЕС, Румынией, Украиной и США. По словам Головатюка, заявления президента обсуждались им на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Москве тогда заявили, что "дверь <...> пока открыта". Ранее и Санду заявила, что готова посетить Россию, но с повесткой переговоров, которая "будет наполнена предметным содержанием".