Блокировка Суэцкого канала задерживает поставки нефти в Сирию

БЕЙРУТ, 27 марта. /ТАСС/. Поставки нефтепродуктов в Сирию задерживаются из-за перекрытия движения судов по Суэцкому каналу, сообщило в субботу на своей странице в Facebook министерство нефти и природных ресурсов арабской республики. По его информации, в результате к сирийскому побережью не может проследовать танкер, который застрял у входа в канал.

"Учитывая, что для возобновления морских перевозок по каналу потребуется определенное время, сирийское правительство приняло меры по обеспечению бесперебойной работы жизненно важных объектов, в том числе водонапорных станций, коммуникаций, пекарен и госпиталей", - указывается в заявлении. В нем отмечается, что распределение бензина и мазута будет ограничено из-за происшествия в Суэцком канале.

Перебои со снабжением нефтепродуктами наблюдались в Сирии в январе, когда, по словам премьер-министра Хусейна Арнуса, были задержаны из-за американских санкций в Красном море танкеры, направлявшиеся в порт Банияс. В результате на рынок не поступило требуемого количества бензина и мазута. Тогда сирийские власти были вынуждены уменьшить распределение бензина на 17% и мазута на 24%.

Во вторник в условиях сильной песчаной бури следовавший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given, один из крупнейших в мире, сел на мель. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу.

По данным аналитической компании Kpler, на конец недели в канале застопорились по меньшей мере семь крупнотоннажных судов, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти. За выходные дни к ним прибавится еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти. В канале блокированы еще 15 судов, перевозящих нефтепродукты, включая нафту, авиационное топливо и бензин, а также пять судов с грузом сжиженного природного газа и два со сжиженным нефтяным газом.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей, служащих для перевозки нефти.